Министр обороны Армении принял посла Казахстана

Министр обороны Армении Давид Тоноян 12 июня принял посла Казахстана в Республике Армения Тимура Уразаева и военного атташе посольства Республики Казахстан в Республике Армения полковника Мухтара Майкеева.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, Тимур Уразаев поздравил Давида Тонояна с назначением на пост министра обороны, пожелав ему успехов в государственной деятельности.

В ходе встречи министр обороны придал важное значение армяно-казахским союзным отношениям и заверил, что они будут расширяться и развиваться, реализуя большой потенциал по ряду направлений. Была подчеркнута важность сотрудничества между двумя странами в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и других международных организаций.

Состоялся также обмен мнениями по проблемам международной и региональной безопасности и представляющим двусторонний интерес другим вопросам.