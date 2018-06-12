В Париже побит рекорд 1960 года по количеству осадков за сутки

По меньшей мере 78 миллиметров осадков выпало за сутки в Париже, побит рекорд 1960 года, сообщает во вторник портал France Info, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам представителя метеорологической службы Meteo France Франсуа Жобара, ситуация исключительная.

"Пока у нас нет окончательных данных, но на метеостанции Париж-Монсури зафиксировано 78 миллиметров осадков за 24 часа. Это рекорд для июня… Прошлый рекорд был зафиксирован 24 июня 1960 года — 58 миллиметров", — сказал метеоролог.

Согласно погодной сводке на сайте Meteo France, в некоторых районах столичного региона Франции уровень выпавших осадков превысил отметку в 80 миллиметров.