Ученые нашли способ облегчить жизнь людям, пережившим инфаркт

Международная группа ученых разработала специальное устройство, которое сможет помочь людям, пережившим инфаркт. Новый девайс будет крепиться непосредственно к пострадавшей сердечной ткани, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Biomedical Engineering, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

После того, как у человека случается сердечный приступ, в сердце происходит череда явлений, которые затем приводят к сердечной недостаточности.

Группа ученых из США, Ирландии и Великобритании разработала устройство под названием Therepi, которое, предположительно, сможет вмешаться в процесс, ведущий от сердечного приступа к сердечной недостаточности.

Новое устройство представляет собой маленький резервуар, который будет крепиться непосредственно к сердечной ткани. Этот резервуар будет соединен с помощью тончайшего шланга со специальным приспособлением на или под кожей пациента, через который к сердцу будет доставляться лекарственный препарат.



