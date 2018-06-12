Могерини назвала саммит США и КНДР ключевым шагом к денуклеаризации Корейского полуострова

Саммит США и КНДР в Сингапуре закрепил достижения в межкорейском диалоге и стал ключевым и необходимым шагом к денуклеаризации Корейского полуострова. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном во вторник в Брюсселе заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

"Этот саммит стал ключевым и необходимым шагом для развития позитивных достижений в межкорейских отношениях, - подчеркнула она. - Их стратегической целью, разделяемой всем международным сообществом, является полная, проверяемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова", - отмечается в заявлении.

Могерини подчеркнула готовность ЕС "активно поддерживать режим нераспространения и оказывать содействие для упрощения следующих этапов переговоров для достижения долгосрочного мира, безопасности процветания на Корейском полуострове, свободном от ядерного оружия".





