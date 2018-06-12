В августе автопилот Tesla станет полностью автономным

В августе компания Tesla обновит программное обеспечение системы Autopilot, которая используется на электромобилях компании, до "Версии 9". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, oб этом рассказал глава компании Илон Маск в Twitter.

Отвечая на вопросы пользователя, жаловавшегося на проблемы с автопилотом (который в настоящее время считается полуавтономным), создатель Tesla рассказал, что обновление до полностью автономной версии выйдет в августе.

"Все ресурсы системы целиком и полностью ориентированы на обеспечение безопасности. С "Версией 9" наши автомобили станут полностью автономными", — написал Маск.

Однако он пока не представил никаких подробностей о системе, которая могла бы ускорить появление самоуправляемых автомобилей на дорогах Соединенных Штатов.