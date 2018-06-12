Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил посольство РФ и поздравил руководство РФ с Днем России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил посольство РФ и поздравил посла РФ Сергея Копыркина, сотрудников посольства и народ России с Днем России, пожелав мира и процветания. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

В поздравлениях премьер-министр Армении Никол Пашинян особо отметил роль этого праздника в тысячелетней истории Руси, который знаменует системные перемены в стране; он также сказал о многовековой дружбе армянского и русского народов, которая стала основой для развития межфосударственных отношений в нынешние дни, соответствуя интересам обоих народов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что встреча с Владимиром Путиным в Сочи стала еще одним шагом на пути укрепления отношений между обеими странами, что послужит укреплению безопасности и стабильности на Южнпм Кавказе.