Власти французской Корсики заявили о готовности принять у себя судно Aquarius с беженцами

Власти французского острова Корсика, где администрация контролируется местными националистами, выразили готовность принять на своей территории заблокированное в Средиземном море спасательное судно Aquarius, на борту которого находятся более 600 мигрантов из Африки. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник председатель Исполнительного совета Корсики Жиль Симеони.

"Нехватка продовольствия, плохие погодные условия, слишком далеко до испанского порта: перед лицом неотложной необходимости Исполнительный совет Корсики предлагает [гуманитарной организации] SOS Mediterannee принять Aquarius в одном из корсиканских портов", - написал руководитель островной администрации на своей странице в Twitter.

Центральное правительство республики, однако, проигнорировало эту инициативу корсиканских властей. Выступая в эфире радиостанции Sud radio, госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан заметил, что руководители острова "озвучивают позицию, не имея ответственных полномочий, что делать просто".

При этом он подчеркнул, что, согласно международному праву, блокированное в море судно "должно идти в самый безопасный и самый близкий порт". "При этом прекрасно видно, что Корсика - ни самый безопасный, ни ближайший порт. Учитывая местоположение корабля - это либо Италия, либо Мальта", - добавил Лемуан.

Как сообщило агентство ANSA, власти Италии и Мальты отказались в воскресенье вечером пропустить в свои порты спасательное судно Aquarius. В ответ на это Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало "заинтересованные правительства" разрешить мигрантам сойти на берег.

На судне неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius в настоящее время находятся "около 629 человек, в том числе более 100 детей", указали в УВКБ. Речь идет о людях, которые ранее были спасены с нескольких лодок, терпевших бедствие в Сицилийском проливе.

В понедельник премьер-министр Испании Педро Санчес принял решение в качестве исключения разрешить судну Aquarius пришвартоваться в испанском порту.





