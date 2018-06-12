Лионель Месси и Мохамед Салах стали героями футбольной мозаики

Мозаичные картины со звездами футбола — Лионелем Месси и Мохамедом Салахом собрали художники в Казани в преддверии чемпионата мира по футболу-2018, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

На создание этих произведений у художников ушло два месяца и около 60 кг морской гальки. Смотрите на видео, как выглядят их работы.