Лионель Месси и Мохамед Салах стали героями футбольной мозаики
Мозаичные картины со звездами футбола — Лионелем Месси и Мохамедом Салахом собрали художники в Казани в преддверии чемпионата мира по футболу-2018, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
На создание этих произведений у художников ушло два месяца и около 60 кг морской гальки. Смотрите на видео, как выглядят их работы.
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