Деннис Родман сравнил Ким Чен Ына с большим ребенком

Экс-звезда НБА Деннис Родман, неоднократно общавшийся с лидером КНДР Ким Чен Ыном, охарактеризовал его как большого ребенка, мечтающего посетить США и обеспечить своему народу комфортную жизнь, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

На просьбу рассказать о том, что за человек Ким Чен Ын, находящийся в Сингапуре Родман сказал, что его приятель - "как большой ребенок", стремящийся к красивой жизни. При этом, по мнению экс-спортсмена, Ким Чен Ын "старается защитить свой народ" и свою честь.

"Этот парень хочет ездить по миру, он хочет прилететь в США, наслаждаться жизнью. И он хочет, чтобы жизнью наслаждался и его народ", - добавил Родман.