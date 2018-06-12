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Гонки на кроватях прошли в Великобритании


Гонки на кроватях прошли в британском городе Нерсборо, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

В состязании участвовали шесть бегунов и один "наездник" в самодельной кровати. Команды толкали кровати по ухабистой трассе и даже пересекали реку. Собранные от гонок средства пошли на благотворительность. Такие забеги проводятся в Нерсборо ежегодно уже больше полувека.




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