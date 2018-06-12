CNN: Барак Обама учит возможных кандидатов в президенты США бороться с Трампом

Бывший президент США Барак Обама провел конфиденциальные встречи с 10 членами оппозиционной Демократической партии, рассматривающими возможность баллотироваться на пост главы государства на выборах 2020 года. Обама изложил им свое видение, как наиболее эффективно противостоять действующему президенту США Дональду Трампу [Республиканская партия]. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.

По данным ее источников, Обама провел встречи подобного рода с сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом, сенатором от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, бывшим вице-президентом Джозефом Байденом, экс-губернатором Массачусетса Девалом Патриком, сенатором от штата Нью-Джерси Кори Букером, бывшим мэром Нового Орлеана Митчем Ландрье, мэром Лос-Анджелеса Эриком Гарцетти, бывшим генеральным прокурором США Эриком Холдером и еще несколькими политиками регионального уровня.

Как известно, Сандерс был соперником экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2016 года, а в 2018 году будет переизбираться в Сенат на промежуточных выборах.

По словам одного источника, во время встреч Обама не сосредоточивает внимание на конкретных советах каждому потенциальному кандидату в президенты. Больше всего времени уделяется тому, "как реагировать [на заявления и действия] президента [Трампа], как лучше позиционировать себя и реагировать на возникающие вызовы в своей партии". "Он [Обама] совершенно ясно высказывался о необходимости возрождения Демократической партии, в том числе путем воспитания нового поколения ее лидеров ", - добавил источник.



