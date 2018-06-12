Армен Ашотян: «Обеспечение безопасности Армении превыше внутриполитических развитий»

12 июня председатель Постоянной комиссии НС А.Ашотян встретился с делегацией во главе с председателем польско-армянской депутатской группы Сейма Республики Польша Тадеушем Вожняком. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Приветствуя польских парламентариев, А.Ашотян подчеркнул, что армяно-польские отношения традиционно на высоком уровне и история сотрудничества насчитывает века. Обратившись к общностям двух народов, он отметил самые теплые чувства армян к польскому народу.

По мнению А.Ашотяна, в условиях парламентского правления роль комиссии в контексте парламентской дипломатии существенно повысилась. Он особо отметил необходимость проведения совместных заседаний внешнеполитических комиссий НС РА и Сената Польши.

Коснувшись проблем обеспечения безопасности, А.Ашотян заметил, что, в отличие от Европы, видевшей множество войн и ценой миллионов жизней людей сформировавшей сегодня атмосферу согласия и мира, армяне, также дорого заплатившие за свободную и независимую жизнь в регионе, все еще не достигли стабильной и мирной конечной цели. Обеспечение безопасности Армении, по мнению председателя комиссии, превыше внутриполитических развитий. Он выразил надежду, что польская сторона на межпарламентских площадках будет наилучшим образом представлять армянские интересы.

А.Ашотян высоко оценил развитие и углубление сотрудничества Армении со странами-членами ЕС, в том числе с Польшей. Обратившись к Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, он подчеркнул важность его реализации. По мнению председателя комиссии, в процессе проведения реформ в различных сферах польский успешный опыт может оказаться привлекательным для Армении.

Тадеуш Вожняк подчеркнул, что Польша – дружественная страна, готовая быть рядом с Арменией в реализации всех инициатив, в том числе в претворении в жизнь Соглашения РА – ЕС. Парламентарий отметил необходимость шагов по обеспечению как внешней, так и внутренней безопасности. Он заверил, что Польша готова содействовать Армении на различных международных площадках, а также в развитии отношений с отдельными государствами-членами ЕС.