Абэ приветствовал соглашение Трампа и Ким Чен Ына на саммите в Сингапуре

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заявил, что Токио поддерживает подписание документа по итогам саммита КНДР-США как шаг вперед на пути всестороннего разрешения различных вопросов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Тот факт, что на прошедшем американо-северокорейском саммите председатель ТПК Ким Чен Ын вновь подтвердил стремление к полной денуклеаризации в виде подписания документа, является шагом на пути всестороннего разрешения различных вопросов. Мы поддерживаем это", — сказал Абэ журналистам, комментируя подписание совместного документа по итогам саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Он также выразил благодарность Трампу за то, что президент США затронул в ходе переговоров с Ким Чен Ыном тему похищенных северокорейскими спецслужбами японских граждан.