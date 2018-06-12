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Трамп заявил, что договорился с Ким Чен Ыном о ликвидации некоторых ракетных полигонов


Президент США Дональд Трамп договорился с лидером КНДР Ким Чен Ыном о ликвидации ряда полигонов для испытания баллистических ракет. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, с таким заявлением глава Белого дома выступил во вторник в интервью телеканалу ABC.

Трамп констатировал, что между Вашингтоном и Пхеньяном имели место договоренности помимо тех, о которых говорится в совместном заявлении.

"Мы избавимся от определенных комплексов для баллистических ракет и ряда других вещей", - пояснил президент США, добавив, что более подробно об этом будет объявлено позже.

Он также заявил, что доверяет лидеру КНДР и считает, что установил с ним хорошие отношения. "Да, я ему верю", - сказал американский лидер. Он однако не исключил, что это может оказаться ошибкой. "Он верит мне, я так считаю", - добавил Трамп.

Глава Белого дома также заявил, что разговаривал с лидером КНДР до саммита в Сингапуре.

"В течение последних нескольких месяцев мы обсуждали [разные] вопросы", - отметил президент.

 




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