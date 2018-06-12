Реформы в Армении и Арцахе укрепят позиции армянских государств на международной арене: Шаварш Кочарян
14:32, 12 Июнь, 2018
Реформы в Армении и Арцахе укрепят позиции армянских государств на международной арене. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян.
«Очевидно, что те демократические реформы, которые происходят в 2 армянских государствах, не могут не укрепить позиции армянских государств на международной арене. Об этом говорилось многократно»,- сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян.По его словам, если Азербайджан использует факторы, получаемые им из воздуха или земных недр – нефть и газ, то козыри Армении в другой области. «Это наш умственный потенциал, и чем больше возможностей будет создано для его проявления, тем сильнее мы будем»,- сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян.
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