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Реформы в Армении и Арцахе укрепят позиции армянских государств на международной арене: Шаварш Кочарян


Реформы в Армении и Арцахе укрепят позиции армянских государств на международной арене. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал замминистра  ИД Армении Шаварш Кочарян.

 «Очевидно, что те демократические реформы, которые происходят в 2 армянских государствах, не могут не укрепить позиции армянских государств на международной арене. Об этом говорилось многократно»,- сказал замминистра  ИД Армении Шаварш Кочарян.

По его словам, если Азербайджан использует факторы, получаемые им из воздуха или земных недр – нефть и газ, то козыри Армении в другой области. «Это наш умственный потенциал, и чем больше возможностей будет создано для его проявления, тем сильнее мы будем»,- сказал замминистра  ИД Армении Шаварш Кочарян.


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