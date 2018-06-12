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Роухани не встретится с Трампом в формате саммита с КНДР, заявили в Иране


Встреча президента Ирана Хасана Роухани с его американским коллегой Дональдом Трампом невозможна и не состоится, несмотря на прошедший саммит Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости представитель комитета национальной безопасности в парламенте Ирана Хосейн Накви Хосейни.

"США сами разорвали отношения с Ираном, они вышли из ядерного соглашения, и они опять наложили санкции на Тегеран… Я считаю, что говорить о встрече между Роухани и Трампом так же, как встретились Ким и Трамп, почти невероятно, абсолютно невозможно, и этого не произойдет", — заявил Накви Хосейни.

 

 




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