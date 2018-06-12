Во время июньской сессии ПАСЕ Азербайджан ожидают новые неудобства

Во время июньской сессии ПАСЕ, которая пройдет 25-29-го июня в Страссбурге, Азербайджан ожидают новые неудобства. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Туран».

24-го июня делегат из Люксембурга Ива Крушен представит доклад о нарушениях прав общественных организаций в ряде стран, в числе которых оказался и Азербайджан.

Особое внимание в докладе уделено законодательным ограничениям и враждебной настроенности в отношении деятельности общественных организаций.

Доклад составлен в комиссии по правам человека и правовым вопросам ПАСЕ.

«ПАСЕ призывает все страны-участницы этой организации уважать права и свободы общественных организаций, а в случае введения правовых изменений провести совещания с представителями гражданских объединений»,- сказано в докладе.