Время в Ереване: 11:07:36,   12 Июнь

Во время июньской сессии ПАСЕ Азербайджан ожидают новые неудобства


Во время июньской сессии ПАСЕ, которая пройдет 25-29-го июня в Страссбурге, Азербайджан ожидают новые неудобства. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «Туран».

24-го июня делегат из Люксембурга Ива Крушен представит доклад о нарушениях прав общественных организаций в ряде стран, в числе которых оказался и Азербайджан.

Особое внимание в докладе уделено законодательным ограничениям и враждебной настроенности в отношении деятельности общественных организаций.

Доклад составлен в комиссии по правам человека и правовым вопросам ПАСЕ.

«ПАСЕ призывает все страны-участницы этой организации уважать права и свободы общественных организаций, а в случае введения правовых изменений провести совещания с представителями гражданских объединений»,- сказано в докладе.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации