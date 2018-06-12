Трамп заявил, что санкции против КНДР пока останутся в силе, но могут быть сняты

Принятые ранее санкции в отношении КНДР пока останутся в силе, однако в перспективе могут быть сняты. Об этом во вторник заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Сингапуре по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент ТАСС из медиа-центра.

"В течение некоторого промежутка времени санкции в отношении Северной Кореи останутся в силе. Мы мечтаем о будущем, когда все корейцы будут жить вместе в гармонии, их надежды будут возрождены", - сказал президент США, отметив, что санкции не могут быть сняты без существенного улучшения ситуации с правами человека в этой стране.

Вашингтон, по его словам, держит наготове около 300 новых санкций в отношении Пхеньяна. Вместе с тем он хотел бы в перспективе снять санкции с КНДР. По его словам, "усиление санкций против КНДР перед саммитом с Ким Чен Ыном было бы неуважением к нему".

Трамп выразил уверенность, что перед КНДР откроются безграничные возможности в случае отказа от ядерного оружия. "Нет ограничений тому, что может достичь КНДР, когда она откажется от своего ядерного оружия, задействует торговлю и связи с миром", - сказал он.

На встрече президента США и Ким Чен Ына обсуждалась проблема прав человека, а также вопрос похищенных японских граждан.

"Да, мы обсуждали вопрос прав человека, и он будет обсуждаться в дальнейшем", - сказал он, отметив, что этой теме было уделено не так много времени, как денуклеаризации. "Мы также поднимали вопрос похищенных японских граждан", - добавил Трамп.

Он назвал встречу продуктивной и честной. "Хочу поблагодарить председателя Ким Чен Ына за первый серьезный шаг к светлому будущему его народа, - сказал президент США. - Моя встреча с председателем Ким Чен Ыном была честной, прямой и продуктивной".





