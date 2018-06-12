Каракас возглавил список самых дорогих городов для иностранцев

Каракас (столица Венесуэлы) возглавил список самых дорогих городов мира для иностранцев. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном во вторник глобальном исследовании о стоимости проживания (Cost of Living Index), подготовленном консалтинговым агентством ECA International.

Причиной этого называется гиперинфляция на фоне острейшего кризиса экономики латиноамериканской страны. "Экономическая ситуация в Венесуэле стала чрезвычайно нестабильной, что привело к тому, что инфляция за год, до марта 2018 года, достигла поражающего воображения показателя в 7000%, из которых 1800% - за последние полгода, - прокомментировал этот результат заведующий производственным отделом ECA International Стивен Килфеддер.

Далее сразу четыре позиции в списке занимают исключительно швейцарские города. Это вызвано тем, что швейцарский франк продолжает оставаться дорогим, а цены на продовольствие - очень высокими. Вторую строчку занимает Цюрих, за ним идут Женева (3), Базель (4), Берн (5).

Всего же европейские города занимают треть первой сотни самых дорогих мест для проживания иностранцев, а 18 новых городов впервые попали в Топ-100. Причиной этого называется в первую очередь единая европейская валюта, усилившая свои позиции.

Остальная первая десятка рейтинга выглядит следующим образом: Луанда (Ангола, 6), Токио (Япония, 7), Сеул (Южная Корея, 8), Осло (Норвегия, 9), Шанхай (КНР, 10). Лондон, который в 2017 году после референдума по Brexit и вызванного этим падением фунта впервые за десятилетие покинул первую сотню рейтинга, оказавшись на 139-й строчке, на этот раз поднялся до 109-й позиции. Самым дешевым британским крупным городов назван североирландский Белфаст - 164.

При составлении рейтинга ECA International оценивает потребительскую корзину товаров и услуг, которые доступны рядовому иностранцу.