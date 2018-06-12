Председатель НС Армении Ара Баблоян поздравил Председателя Госдумы ФС РФ В.Володина и Председателя СФ ФС РФ В.Матвиенко по случаю Дня России. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации НС Армении. В поздравлениях сказано:

“ Многоуважаемый Вячеслав Викторович!

Примите мои искренние поздравления по случаюнационального праздника - Дня России. Желаю Вам, коллегам Государственной Думы и всему российскому народу добра, благополучия и процветания.

Уверен, что активное сотрудничество Национального Собрания Республики Армения и Государственной Думы Российской Федерации будет и впредь развиваться в духе взаимного партнерства и доверия” .

“ Многоуважаемая Валентина Ивановна!

Примите мои искренние поздравления по случаюнационального праздника - Дня России. Желаю Вам, коллегам Совета Федерации и всему российскому народу добра, благополучия и процветания.

Опираясь на добрые традиции дружбы и уважения, издавна связывающие народы Армении и России, мы неизменно поддерживаем взаимовыгодные связи и конструктивный диалог по всему спектру вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Уверен, что активное взаимодействие Национального Собрания Республики Армения и Федерального Собрания Российской Федерации будет и впредь развиваться в духе взаимного партнерства и доверия” .