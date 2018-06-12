Губернатор Флориды объявил 12 июня Днем памяти жертв бойни в Орландо

Власти штата Флорида учредили День памяти 49 жертв бойни, произошедшей два года назад в ночном клубе Florida Pulse в городе Орландо. Соответствующий указ издал в понедельник губернатор Флориды Рик Скотт, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я провозглашаю 12 июня Днем памяти Pulse во Флориде как дань памяти 49 невинных жертв, лишившихся жизни во время этого ужасающего нападения на ночной клуб в 2016 году", - отметил губернатор в опубликованном указе.

Он также постановил каждый год в этот день проводить минуту молчания в 09:00 по местному времени. Во вторник в этой связи флаги США на государственных учреждениях по всему штату будут приспущены.

Нападение на расположенный в Орландо клуб Florida Pulse, где собирались лица нетрадиционной сексуальной ориентации, было совершено 12 июня 2016 года. 29-летний американец афганского происхождения Омар Матин убил 49 человек и ранил еще 53, он был застрелен полицией.