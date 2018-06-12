МИД Японии: процесс денуклеаризации КНДР может занять несколько десятилетий

Осуществление процесса полной денуклеаризации КНДР, включающего в себя ликвидацию ядерных объектов, может занять несколько десятилетий. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, такое мнение выразил во вторник глава МИД Японии Таро Коно в ходе заседания комитета по обороне и внешней политике верхней палаты парламента страны.

"Существуют несколько составляющих денуклеаризации. Чтобы полностью ликвидировать ядерные объекты, может понадобиться несколько десятилетий. Однако много времени не займут уничтожение ядерного оружия и вывод из строя связанных с ним объектов", - приводит его слова телеканал NHK.

Также министр отметил, что Япония готова оказать необходимую поддержку, если в КНДР прибудет инспекция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).





