В ближайшие дни сохранится дождливая погода

На территории Армении 12-го июня – время от времени, 13-го июня – в отдельных районах, с 14-17 июня - в вечерние часы и в первой половине ночи, в большинстве регионов ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных местах возможен град. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Днем 13-15-го июня температура воздуха овысится на 3-4 градуса, затем существенно не изменится.

В городе Ереван

В вечерние часы и в первой половине ночи с 12-17 июня ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. 13-го июня осадки маловероятны.