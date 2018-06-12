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Пекин приветствует переговоры между Трампом и Ким Чен Ыном


Китай приветствует встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре. Как передает Арменпресс, об этом во вторник заявил глава МИД КНР Ван И, сообщил телеканал CGTN.

"Лидеры двух государств сегодня могут сесть и провести равный диалог. Это само по себе является созданием новой истории. Китай приветствует и поддерживает это, - приводит телеканал слова министра. - Это цель, которую КНР с нетерпением ждала и ради которой она усиленно работала".

Лидеры США и КНДР провели переговоры в гостинице Capella на острове Сентоса, который с юга примыкает к континентальной части Сингапура.



 




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