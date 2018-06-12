США и КНДР готовы к новым отношениям и миру, говорится в совместном документе, подписанном по итогам саммита двух стран, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Трамп и председатель Ким Чен Ын осуществили подробный, глубокий и искренний обмен взглядами на вопросы, связанные с установлением новых отношений США-КНДР и строительством продолжительного и жесткого мирного режима на Корейском полуострове", — говорится в подписанном документе, который президент Дональд Трамп показал журналистам. Документ сфотографировали репортеры президентского пула.

Встреча лидеров США и КНДР прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. Как сообщалось ранее, лидеры двух стран собирались обсудить вопросы полной денуклеаризации и гарантий мира на Корейском полуострове, нормализации американо-северокорейских отношений.

ФОТО: REUTERS / Anthony Wallace