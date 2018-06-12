Содержание старших школ должно измениться: министр ОН Армении Араик Арутюнян

Содержание преподавания в старших школах должно измениться с тем, чтобы абитуриентам не нужны были репетиторы. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр ОН Армении Араик Арутюнян.

По его словам, в старших классах отсутствует содержательность программ, есть недостатки и в методике преподавания.

«Мы должны сделать так, чтобы ученик не нуждался в репетиторе. На развитие старшей школы влияет ряд факторов, в частности, неполное развитие заведений среднего профессионального образования, отсутствие в программах содержания, плохие методики. Все это, естественно, влияет на качество», - сказал министр ОН Армении Араик Арутюнян.