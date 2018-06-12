12-го июня в Армении стартовали ЕГЭ по предмету «Армянский язык и литература». В республике усилен контроль над ходом ЕГЭ, подключены и соответствующие правоохранирельные органы. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр ОН Армении Араик Арутюнян.

12-го июня он посетил школу номер 118 имени Арамаиса Ерзнкяна, где идет ЕГЭ по предмету «Армянский язык и литература».

Сначала министр ОН Армении Араик Арутюнян побеседовал с родителями абитуриентов, которые могли наблюдать за детьми на мониторах, затем обошел зал, где идет экзамен, и пожелал абитуриентам успеха.

«Экзамены в этом году проходят под более строгим контролем, чем в прежние годы. Я говорил с директором Центра оценки и тестирования, у них проблем нет»,- сказал в беседе с журналистами министр ОН Армении Араик Арутюнян.

Как сообщалось ранее, с 8-го июня в Армении стартовали ЕГЭ по предметам «Биология», «География», «Общая история». В беседе с «Арменпресс» начальник отдела по внешним связям Центра оценки и тестирования Вардан Парсамян сказал, что предмет «География» сдают 125 абитуриентов, предмет «Общая история» сдают 34 абитуриента, предмет «Биология» сдают 542 абитуриента. Экзамены проходят в 12 экзаменационных центрах в Ереване и в областях, они продлятся 3 часа.

Как сказал начальник отдела по внешним связям Центра оценки и тестирования Вардан Парсамян, о результатах ЕГЭ абитуриенты смогут узнать через 5 дней, у них будет возможность опротестовать результаты. «Выходя с экзамена, абитуриент может взять с собой копию своей работы. Через полчаса по завершении ЕГЭ в сайте Центра оценки и тестирования размещаются правильные ответы, и абитуриент сможет составить представление о своих результатах»,- сказал начальник отдела по внешним связям Центра оценки и тестирования Вардан Парсамян. В Ереване 8-го июня будет действовать только один экзаменационный центр – в школе номер 190.

Следующий экзамен состоится 12-го июня, по предмету «Армянский язык и литература». 15-го июня абитуриенты будут сдавать «Физику», 19-го июня - «Иностранный язык», 22-го июня - «Математику», 25-го июня - «Историю Армении» и «Химию», 27-го июня - «Русский язык».