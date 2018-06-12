Ара Баблоян поздравил Ариса Папикяна с избранием членом парламента провинции Онтарио

Председатель НС Армении Ара Баблоян поздравил Ариса Папикяна с избранием членом парламента канадской провинции Онтарио. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В поздравительном послании Арису Папикяну Председатель НС, в частности, отметил:

“Благую весть об избрании членом парламента канадской провинции Онтарио восприняли в Армении как оценку Вашей профессиональной и общественной деятельности на благо Канады, долголетнего активного участия в жизни армянской общины страны. Уверен, что позиция избирателей – отражение Вашей кропотливой многолетней работы с властями Канады вруководстве офисом Ай дата в Торонто, признании Геноцида армян и предупреждению геноцидов.

Канада осталась приверженной общечеловеческим ценностям и стала вторым домом и родиной особенно для тысяч переживших Геноцид армян беженцев, а впоследствии признавшей Геноцид армян. Поэтому полон надежд, что Ваша законотворческая работа в предстоящие годы станет своеобразной благодарностью армянского народа провинции Онтарио и Канаде.

Республика Армения и Канада – дружественные и партнерские государства, что проявляется в тесном сотрудничестве на самых различных площадках и форматах. И естественно, что Ваша парламентская деятельность в первую очередь должна внести свою лепту в дальнейшее развитие дружественных связей между Вашими двумя отечествами”.

Председатель НС в заключение пожелал г-ну Папикяну плодотворной деятельности в парламенте провинции Онтарио и столь же энергичной работы в интересах армянской общины Канады.