В НС Армении обсуждают вопрос избрания судьи Конституционного суда

В Национальном собрании Армении 12 июня обсуждают вопрос избрания судьи Конституционного суда.

Как передает «Арменпресс», председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян сообщил о том, что на вакантное место судьи КС предложена кандидатура судьи Уголовной палаты Кассационного суда Армении Елизаветы Даниэлян, выдвинутая Общим собранием судей.

«Для представления кандидатуры выделено 10 минут, для выступления кандидата – до 30 минут, для заключительного выступления кандидата – до 15 минут»,- сказал председатель Национального Собрания республики Ара Баблоян.

Кандидатуру Даниелян представил и.о. председателя Кассационного суда Армении Ерванд Хундкарян. По его словам, 18 мая в Кассационном суде было созвано Общее собрание судей, в котором могут принимать участие все судьи. Были получены заявки относительно двух кандидатур – Армана Диланяна и Елизаветы Даниэлян. На Общем собрании судей, в котором приняли участие 175 человек, новых кандидатур не было выдвинуто. Кандидаты выступили с речами, после чего состоялось тайное голосование. В результате голосования «за» Елизавету Даниэлян проголосовали 88, а Армана Диланяна – 87 человек. Таким образом, была избрана Елизавета Даниэлян.

Кандидат Елизавета Даниэлян подчеркнула, что для нее большая честь – выступать с трибуны Национального Собрания Армении в качестве кандидата на пост судьи Конституционного суда. Она поблагодарила за оказанное высокое доверие.