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В Сингапуре Ким Чен Ын отказался от ручки организаторов для подписания документа


Лидер КНДР Ким Чен Ын отказался использовать ручку для подписания документов, которую предоставила сингапурская сторона. Вместо этого он взял ту, что дала ему сестра Ким Ё Чжон. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент ТАСС из медиа-центра.

После того, как лидер КНДР сел за стол, к нему сразу же подошла его младшая сестра и дала ему ручку. Ким Чен Ын не притронулся к той, что лежала на столе рядом с папкой.

Историческая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялась в гостинице Capella на острове Сентоса. По итогам переговоров стороны подписали итоговый документ, содержание которого, однако, пока официально не раскрывалось.



 




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