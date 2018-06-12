Встреча глав МИД "четверки" в Берлине позволила придать новую динамику переговорам в "нормандском формате". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан во время пресс-конференции по итогам переговоров, прошедших в понедельник в Берлине.

"Интенсивность, качество наших обменов позволили нам войти в новую позитивную динамику, которая, я надеюсь, позволит прийти к мирному решению", - сказал Ле Дриан. "Мы договорились по шести главным пунктам", - сообщил он.

"Все стороны договорились о необходимости долговременного прекращения огня, отводе тяжелого вооружения, отводе войск в трех пилотных зонах и о разминировании всего региона", - сказал он. Также, по его словам, министры условились "обеспечить условия деятельности наблюдателей ОБСЕ".

Ле Дриан также высказался за расширение мер гуманитарного характера и обмен пленными.