Во Франции с рельсов сошел пригородный поезд

Пригородный скоростной поезд сошел с рельсов во французском департаменте Эссонн, семь человек пострадали. Как передает Арменпресс, об этом сообщает радиостанция France Info со ссылкой на министра транспорта страны Элизабет Борн.

Как сообщает радиостанция, пригородная электричка сошла с рельсов во вторник утром. Причиной инцидента стал оползень грунта, вызванный продолжающимися с понедельника сильными дождями.

На данный момент поступила информация о семи пострадавших. Они получили легкие ранения. Движение в регионе приостановлено. Власти направили автобусы для замены поездов на данном маршруте, передает радиостанция.