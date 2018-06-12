Президент Армен Саркисян направил поздравительное послание Владимиру Путину по случаю Дня России
Президент Армен Саркисян направил поздравительное послание Президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня России, Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. В послании сказано:
«Многоуважаемый Владимир Владимирович,
Примите сердечные поздравления по случаю государственного праздника – Дня России!
Этот знаменательный день положил начало системным преобразованиям в государственном строительстве и социально-экономическом развитии страны, в сфере образования, науки и культуры, которыми братский народ России гордится по праву. Достигнутые успехи еще более упрочили роль и авторитет страны в мировых делах.
Глубокие корни взаимоотношений народов наших стран, опирающиеся на прочные узы многовековой дружбы, доверия и взаимной помощи, сегодня способствуют наращиванию двустороннего союзнического взаимодействия Армении и России.
Уверен, что поступательное развитие многогранных межгосударственных отношений будет и впредь вытекать из коренных интересов наших народов и стран, содействовать обеспечению региональной и международной безопасности.