Арцрун Ованнисян опубликовал видеоматериал, свидетельствующий о полном контроле со стороны армянских ВС на отрезке Гюннота

Пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook опубликовал видеоматериал, свидетельствующий о полном контроле со стороны армянских ВС на отрезке Гюннота.

Как передает «Арменпресс», подпись под публикацией гласит: «Снято с армянских позиций, с той позиции, которая полностью контролирует территорию развалин села».

Несколько дней назад пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что 5-го и 7-го июня сего года азербайджанская сторона обратилась к командованию ВС Армении с просьбой – разрешить некоторым гражданам приблизиться к захоронениям вблизи развалин села Гюннот.

«С подобной просьбой азербайджанская сторона обращалась впервые. Армянская сторона, оставаясь верной гуманитарным нормам, всегда делая шаги, способствующие снижению напряжения, согласилась разрешить мирным гражданам на короткое время приблизиться к указанным захоронениям»,- пишет пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

Однако азербайджанская сторона злоупотребила доброй волей армянской стороны, представив это как свои достижения и контроль над этими территориями.