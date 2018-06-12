Министр транспорта, связи и ИТ Армении придал важность продолжению программ сотрудничества с ЕС

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашот Акопян принял представителей ЕС во главе с Василисом Марагосом – руководителем отдела главного директората Еврокомиссии по вопросам соседства и расширения по вопросам Армении, Азербайджана, Беларуси и Восточного партнерства.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, приветствуя гостей, министр придал важность продолжению программ сотрудничества с ЕС. Ашот Акопян подчеркнул осуществление Транша 3, финансируемого ЕБРР и Европейским инвестиционным банками, и программе по восстановлению автодороги М6 Ванадзор-Алаверды, осуществляемой при содействии Европейского инвестиционного банка.

Министр однозначно отметил, что надеется на сотрудничество не только в дорожно-строительной сфере, но и в других сферах министерства.

Василис Марагос министру передал разработанный в прошлом году план, по которому рабочие двухсторонние группы должны провести обсуждения и утвердить окончательную программу сотрудничества, в которой будет отражен как краткосрочный, так и долгосрочный план действий.

В отношении сотрудничества с правительством Армении в сфере ИТ, представитель ЕС отметил программу создания нового центра «Тумо», который будет предусмотрен для студентов и будет сотрудничать с бизнес сектором.

Стороны также обсудили программу, осуществляемую в направлении дорожной безопасности, тем самым выразив надежду на продолжение сотрудничества.