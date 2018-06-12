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СМИ: не менее 10 человек погибли при сходе оползня в Бангладеш


По меньшей мере 10 человек погибли во вторник утром в результате оползней, вызванных сильными дождями в юго-восточной части Бангладеш. Как передает Арменпресс, об этом сообщает местная газета The Bangladesh Observer.

По ее данным, все погибшие проживали в округе Рангамати (область Читтатонг). Число жертв может возрасти в ближайшее время, уточняет издание.




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