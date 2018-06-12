Любовная посылка, лотерейный выигрыш, хищение с банковской карты: в Армении растет число киберпреступлений

В Армении ежегодна на 20-25% растет число киберпреступлений. Это все те преступления, которые направлены против информационных технологий, или же происходят в этой отрасли. В беседе с «Арменпресс» начальник отдела борьбы с преступлениями в отрасли высоких технологий Ваагн Арутюнян сказал, что в 2017 году ими был раскрыт 71 случай, по которым было возбуждено 68 уголовных дел. В указанный год управлением было раскрыто 108 случаев, по которым было возбуждено 105 уголовных дел. По его словам, в последние годы киберпреступления, которые совершаются в Армении, в основном, раскрываются.

«Опыт показывает, что в структуре киберпреступлений наиболее распространенными являются хищения, совершаемые с помощью компьютерной техники. В основном, это банковые подлоги, хищения с банковской карты. Например, пользователю социальной сети пишет некто, с фотографией его старого знакомого. Разворачивается диалог, затем предлагается послать подарок в виде некоей суммы денег, для чего запрашивается номер банковского счета. Не уточняя, откуда идет запрос, гражданин передает свои данные, после чего его счет оказывается ограбленным»,- сказал начальник отдела борьбы с преступлениями в отрасли высоких технологий Ваагн Арутюнян.

Следующий вид киберпреступлений – незаконное овладевание информацией. Например, кому-то посылают ссылку. Он идет по этой ссылке, тут появляется некое окно, ему кажется, что он вышел из сети, скажем, Facebook, он снова регистрируется, вводя пароль, в результате чего преступник получает доступ к его персональным данным.

Как сказал начальник отдела борьбы с преступлениями в отрасли высоких технологий Ваагн Арутюнян, поскольку в нашем обществе сильны традиции морального осуждения, пронография не имеет широкого распространения.

В зависимости от вида преступления, намечаются различные целевые группы, например, в категории «любовная посылка» таргетируются женщины в возрасте 30-50 лет.

«Некий представляется богатым мужчиной, находящимся, скажем, на яхте, ведет с пользовательницей диалог, дело доходит до брака. Мужчина пишет, что отправляет дорогие подарки, через некоторое время этой женщине звонят из како-то страны, представляются таможенниками, говорят, что в посылке на ее имя есть контрабанда, и если она не заплатит 1500 долларов, то посылку конфискуют. Мужчина говорит, что, поскольку он на яхте, в данный момент не имеет доступа к банковскому счету, и просит респондентку перечислить деньги. После перевода денег связь с означенным мужчиной прерывается, затем выясняется, что в переписке пользовались снимками, скажем, некоего Джона Смита, взятыми в интернете»,- сказал начальник отдела борьбы с преступлениями в отрасли высоких технологий Ваагн Арутюнян.

В другом случае, некая дама старше 65 лет перечислила около 300 тысяч долларов на различные лотереи, на самом деле – фальшивые, являющиеся уловкой для хищения денег у доверчивых пользователей соцсетей.

сказал начальник отдела борьбы с преступлениями в отрасли высоких технологий Ваагн Арутюнян