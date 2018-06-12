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В Иране около 20 человек пострадали из-за шторма


По меньшей мере 18 человек пострадали в провинции Тегеран из-за сильных дождей и шторма. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на аварийно-спасательную службу провинции.

По данным агентства, сильные дожди и шторм обрушились на провинцию Тегеран в понедельник вечером. Пострадавших доставили в больницы.

Штормовой ветер со скоростью около 83 километров в час и сильный дождь в пострадавших районах стали причиной падения деревьев и электрических столбов, а также обрушения фасадов зданий.

 




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