Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам саммита. Лидеры США и КНДР поблагодарили друг друга за успешный саммит, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам президента США, подписанный в Сингапуре документ очень многосторонний. "Мы подписываем очень важный документ. Достаточно всеобъемлющий", - сказал он. "Мы оба очень рады чести подписать этот документ", - добавил президент США.

Он пообещал начать процесс дальнейшего развития отношений США и КНДР "очень быстро". Трамп добавил, что Вашингтон и Пхеньян "будут впечатлены результатами, которые им удастся достичь". "Отношения США и КНДР будут совершенно отличаться от того, что было до сих пор", - отметил лидер Соединенных Штатов. Он заявил, что готов пригласить Ким Чен Ына в Вашингтон.

Лидер КНДР заявил, что мир увидит большие перемены по итогам исторического саммита.