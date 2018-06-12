Четырехдневка НС Армении: Прямой эфир
В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», в общую повестку третьей сессии НС Армении шестого созыва включено 16 вопросов.
- 10:57 В Гватемале нашли еще семь тел погибших при извержении вулкана
- 10:48 СМИ: не менее 10 человек погибли при сходе оползня в Бангладеш
- 10:23 В Иране около 20 человек пострадали из-за шторма
- 10:11 Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам саммита
- 10:05 Мужчина из Флориды захватил в заложники детей и убил их
- 10:00 Четырехдневка НС Армении: Прямой эфир
- 09:55 ОПРОВЕРЖЕНИЕ: о заявлении от 11-го июня, приписываемом Конституционному суду Армении
- 09:49 В Сингапуре проходит историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
- 09:40 ОПРОВЕРЖЕНИЕ: КС не выступал с заявлением
- 09:31 Вагинак Саркисян назначен командиром пограничных войск Службы национальной безопасности
- 09:22 Григорий Айрапетов назначен на должность начальника государственной охраны Службы национальной безопасности
- 08:56 Европейские индексы - 11-06-18
- 08:55 Американские индексы выросли - 11-06-18
- 08:53 Цены на цветные металлы - 11-06-18
- 08:52 Цены на драгоценные металлы - 11-06-18
- 08:50 Цены на нефть выросли - 11-06-18
- 11.06-21:14 Бако Саакян не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах в Арцахе
- 11.06-21:03 Предстоящие на 12 июня мероприятия
- 11.06-20:29 Венецианская комиссия и БДИПЧ/ОБСЕ информированы o начале обсуждений вокруг реформы Избирательного кодекса Армении
- 11.06-19:54 Сасун Хачатрян назначен начальником Специальной следственной службы
- 11.06-19:47 По требованию премьера отложен вопрос о назначении председателя Государственного комитета по градостроительству
- 11.06-19:21 Вице-премьер Армении принял делегацию Еврокомиссии
- 11.06-19:06 Правительство Армении планирует в будущем пересмотреть возможности изменения тарифа на электроэнергию
- 11.06-18:35 Премьер-министр Республики Армения принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла РФ
- 11.06-18:22 Сотни беженцев застряли в море: Италия отказывается их пускать
- 11.06-18:13 Премьер-министр Армении принял основателя Центра креативных технологий “Тумо”
- 11.06-18:10 Предстоящие на 12 июня мероприятия
- 11.06-17:43 Президент Турции угрожает иракскому региону Кандиль сделать то же, что и с сирийским Африном
- 11.06-17:32 В посольстве Армении в России состоялась презентация продукции производителей пищевой отрасли Армении
- 11.06-17:30 Президент Армении направил поздравительное послание президенту Беларуси по случаю 25-летия установления дипломатических отношений
- 11.06-17:27 Трамп по итогам саммита с Ким Чен Ыном даст пресс-конференцию
- 11.06-17:24 Премьер-министр Армении принял генерального директора итальянской компании “Renco”
- 11.06-17:20 Беларусь продала Азербайджану реактивные системы залпового огня «Полонез»
- 11.06-17:08 Председатель Национального Собрания Армении принял делегацию польских парламентариев
- 11.06-17:03 Турция намерена выпускать пять моделей автомобилей собственного производства
13:22, 05.06.2018
Просмотрели 2057 раз Юбилей Арама Хачатуряна ознаменуется балетным фестивалем
12:59, 05.06.2018
Просмотрели 1837 раз Министерство диаспоры Армении откладывает программы «Вернись домой», «Моя Армения» и «Летняя школа»
20:03, 08.06.2018
Просмотрели 1817 раз Александр Лапшин считате, что смерть Этнони Бурдена может быть связана с его фильмом про Карабах
20:27, 08.06.2018
Просмотрели 1768 раз Азербайджанский народ лишен конституционного права свободно и независимо решать свою судьбу: МИД Республики Арцах
18:18, 08.06.2018
Просмотрели 1641 раз Азербайджан накопил на линии соприкосновения воинские подразделения с апреля текущего года: Давид Бабаян