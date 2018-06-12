ОПРОВЕРЖЕНИЕ: о заявлении от 11-го июня, приписываемом Конституционному суду Армении

Просим считать материал, размещенный в сайте «Арменпресс» 11-го июня в 22:04 под заголовком «Конституционный суд Армении сделал заявление об общем собрании судей по поводу порядка избрания кандидата в судьи» считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

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