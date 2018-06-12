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ОПРОВЕРЖЕНИЕ: о заявлении от 11-го июня, приписываемом Конституционному суду Армении


Просим считать материал, размещенный в сайте «Арменпресс» 11-го июня в 22:04 под заголовком «Конституционный суд Армении сделал заявление об общем собрании судей по поводу порядка избрания кандидата в судьи» считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Недоразумение возникло по причине редакционной небрежности. Ответственный за размещение неверной информации освобожден от своих обязанностей. Информационное агентство «Арменпресс» просит прощения у читателей и подписчиков.


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