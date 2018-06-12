В Сингапуре проходит историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

В Сингапуре на острове Сентоса проходят переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на агентство ТАСС, сначала главы государств встретилисьтет-а-тет.

После этого они провели переговоры в расширенном формате и отправились на рабочий обед. Президент США заявил, что по итогам встречи будут подписаны совместные документы В Сингапуре проходит первая в истории встреча лидеров США и КНДР. Дональд Трамп и Ким Чен Ын после переговоров в расширенном формате отправились на рабочий обед Поделиться В Сингапуре на острове Сентоса проходят переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. От американской стороны присутствуют госсекретарь США Майкл Помпео, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, помощник главы вашингтонской администрации по национальной безопасности Джон Болтон, пресс-секретарь президента Сара Сандерс, американский посол на Филиппинах, бывший спецпредставитель по КНДР Сон Ким и старший директор Совета национальной безопасности по Азии Мэтт Поттинджер. От КНДР - заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Су Ён, глава МИД КНДР Ли Ён Хо, министр народных вооруженных сил Но Гван Чхоль, замглавы МИД Цой Сон Хи, младшая сестра Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон, директор департамента ЦК ТПК Хан Кван Сан.