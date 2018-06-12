ОПРОВЕРЖЕНИЕ: КС не выступал с заявлением

Руководитель аппарата Конституционного суда Армении Владимир Варданян выступил с заявлением, в котором говорится, что 11-го июня в некоторых СМИ было размещено заявление, которое не имеет к Конституционному суду Армении никакого отношения.

Как передает «Арменпресс», в заявлении Варданяна сказано:

«Вчера, 11-го июня 2018 года, в некоторых СМИ были распространены сведения о том, будто Конституционный суд Армении сделал заявление об общем собрании судей по поводу порядка избрания кандидата в судьи.

Официально сообщаем, что Конституционный суд Армении не делал заявлений, и эти сведения не имеют к Конституционному суду Армении никакого отношения».