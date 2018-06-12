Григорий Айрапетов назначен на должность начальника государственной охраны Службы национальной безопасности

Президент Армении Армен Саркисян подписал 11-го июня указ, которым назначил Григория Айрапетова на должность начальника государственной охраны Службы национальной безопасности. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Другим указом от этой должности был освобожден Грачья Арутюнян.