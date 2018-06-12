Европейские индексы не изменились - 11-06-18
МОСКВА, 12 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 12766.55 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 5450.22 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 7681.07 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1142.90 пункта.
- 08:56 Европейские индексы не изменились - 11-06-18
- 08:55 Американские индексы не изменились - 11-06-18
- 08:53 Цены на цветные металлы - 11-06-18
- 08:52 Цены на драгоценные металлы не изменились - 11-06-18
- 08:50 Цены на нефть не изменились - 11-06-18
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