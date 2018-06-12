Время в Ереване: 11:07:36,   12 Июнь

Европейские индексы не изменились - 11-06-18


МОСКВА, 12 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 12766.55 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 5450.22 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 7681.07 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1142.90 пункта.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации