Цены на цветные металлы - 11-06-18

ЛОНДОН, 12 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 11 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2299.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 7268.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2476.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 15305.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 21175.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 3166.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 83500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.