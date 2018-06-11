У нас нет проявлений политического кризиса: Бако Саакян – о событиях в Арцахе

Президент Арцаха Бако Саакян в интервью представителям СМИ прокомментировал ситуацию, сложившуюся в последний период в стране. Как передает «Арменпресс», он напомнил, что с самого начала проведения акций протеста откликнулся на требования митингующих.

"С самого начала проведения акций протеста я откликнулся на требования митингующих. Я провел ряд встреч с организаторами акций, в ходе которых в искренней и открытой обстановке были обсуждены поднятые ими вопросы. В связи с произошедшим печальным инцидентом было возбуждено уголовное дело, в настоящее время ведется следствие. Я подчеркнул, что будет проведено детальное и беспристрастное расследование, и виновные понесут ответственность в установленном законом порядке ", - отметил Саакян.

По его словам, ход дальнейших событий – проведение митингов и выдвижение новых требований, показало, что для всех, в первую очередь, для властей, есть множество вопросов, по которым нужно сделать выводы.

"Мы всегда были готовы, готовы и сейчас, найти решения поднятым вопросам, которые стали причиной справедливого недовольства. К сожалению, мы стали свидетелями политизации и спекуляций справедливыми требованиями со стороны группы лиц. Оставив в сторону моральный аспект этого, хочу отметить, что в нашем случае это чревато непредсказуемыми последствиями. Народ страны отлично понимает, что только прочное, сплоченное и единое общество в состоянии решить стоящие перед ним сложные и важнейшие задачи – будь внутренние или внешние. Любой шаг, который является угрозой нашей сплоченности, стабильности и безопасности – недопустим. Уверен, что наш народ именно так и думает, за что я очень благодарен вам, дорогие соотечественники, граждане Республики Арцах", - подчеркнул Бако Саакян.

На вопрос о том, можно ли охарактеризовать произошедшее, как политический кризис или нестабильность, президент Саакян отметил, что различные люди, преследуя различные цели дают свои собственные оценки тому, что произошло.

"По моему глубокому убеждению, у нас нет таких проявлений, которые характеризуют ситуацию как политический кризис, как это представляют некоторые. Факты – следующие: у нас произошел печальный инцидент, за ним последовали акции протеста, которые, однако, далеки от озвучиваемых характеристик. И это – результат, в первую очередь, мудрости и высокого уровня сознательности. Я уверен, что стабильная и спокойная ситуация в нашей стране будет обеспечена и далее. Решение насущных задач будет включено в повестку текущей и будущей работы, в основу которой должен быть заложен конструктивный подход. Мы не должны позволять спекуляций, которые предполагают разрушение имеющегося, а не сохранение и улучшение созданного. Доказательством сказанному является то, что таким путем пошли многие страны, передовые и цивилизованные, которые избрали путь стабильного и постоянного развития ", - подчеркнул Бако Саакян.

Как сообщалось ранее, президент Республики Арцах Бако Саакян официально объявил о том, что в 2020 году не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в Арцахе. Бако Саакян сделал такое заявление в интервью общественным телекомпаниям Арцаха и Армении.

«Как вы знаете, в 2017 году наш народ принял новую конституцию, предусматривающую переходный период в три года. В это время предполагается привести законодательную базу в соответствие с новой Конституцией. В соответствии с Конституцией, общенациональные президентские выборы пройдут в 2020 году. Я хочу официально заявить, что я не буду баллотироваться на пост президента. Мое участие будет в качестве гражданина Арцаха, который избирает нового президента», - сказал Бако Саакян.