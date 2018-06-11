Венецианская комиссия и БДИПЧ/ОБСЕ информированы o начале обсуждений вокруг реформы Избирательного кодекса Армении

Венецианская комиссия и БДИПЧ/ОБСЕ информированы о том, что власти Армении заняты подготовкой переговоров с оппозицией и гражданским обществом для достижения широкого консенсуса по реформе избирательных процессов.

Как сообщает Арменпресс, об этом написала своей странице в Facebook вице-спикер Национального Собрания Армении Арпине Ованнисян.

«Это отражает усилия властей, направленные на создание открытого и прозрачного диалога со всеми заинтересованными сторонами и укрепление доверия к избирательным процессам», - написала Арпине Ованнисян.

Проведение внеочередных парламентских выборов и реформа Избирательного кодекса включены в программу правительства Армении.