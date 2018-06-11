Сасун Хачатрян назначен начальником Специальной следственной службы

Правительство Армении ободрило решение о назначении Сасуна Хачатряна начальником Специальной следственной службы.

Как сообщает Арменпресс, Хачатрян заверил премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что будут решены все задачи, поставленные перед Специальной следственной службой.

Отметим, что Сасун Хачатрян является директором адвокатского офиса “Мгер Хачатрян и партнеры”.