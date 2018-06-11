Вице-премьер Армении принял делегацию Еврокомиссии

Заместитель премьер-министра Армении Мгер Григорян 11 июня принял начальника отдела по вопросам Армении генерального директората Европейской комиссии по вопросам расширения и политики добрососедства Василиса Марагоса. На встрече также присутствовали члены делегации ЕС в Армении во главе с руководителем делегации послом Петром Свитальским.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, приветствуя гостя, вице-премьер подчеркнул важность сотрудничества Армении с ЕС и поблагодарил за помощь, оказанную Армении.

Петр Свитальский представил общую деятельность отдела под руководством Василиса Марагоса и отметил, что его визит является сигналом о том, что ЕС готов работать с Арменией и поддерживать осуществление реформ. Посол заверил, что ЕС заинтересован в будущем успехе Армении.

Василис Марагос поблагодарил за прием и представил вице-премьеру проекты, которые реализуются или планируется реализовать в Армении в разных сферах.

Стороны коснулись нынешнего положения сотрудничества Армения-ЕС, обсудили ключевые направления сотрудничества, а также обменялись мнениями о необходимых шагах для полной реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.